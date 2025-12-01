Maleo caos sosta selvaggia vicino agli ambulatori di via San Francesco | istituito il senso unico
Maleo (Lodi), 1 dicembre 2025 – Traffico e parcheggi selvaggi nella via degli ambulatori di Maleo, istituito il senso unico. Il responsabile della polizia locale intercomunale di Maleo Roberto Castaldi, il 26 novembre 2025 ha emesso una ordinanza riguardante la modifica permanente della circolazione stradale in via Francesco d'Assisi a Maleo. E nei giorni scorsi, quando sono state tracciate le linee e sono stati posizionati i cartelli, l’ordinanza è entrata in vigore. Con le nuove misure si cercherà di ridurre i disagi continui manifestati dai cittadini in uno spazio del paese che ospita l’ambulatorio comunale (dove si avvicendano i medici di base associati e il punto prelievi, gestito dall’Auser di Maleo, Cavacurta e Camairago) e alcuni studi medici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
