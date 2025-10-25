Sciacca istituito il senso unico in un tratto di via De Gasperi

Agrigentonotizie.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’amministrazione comunale ha istituito il senso unico di marcia permanente in via De Gasperi, nel tratto compreso tra via Sicilia e via Catusi, dove sono presenti gli istituti scolastici. Il senso di marcia è quello a scendere, con direzione da via Giotto verso via Cronio.Negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

