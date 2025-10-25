Sciacca istituito il senso unico in un tratto di via De Gasperi
L’amministrazione comunale ha istituito il senso unico di marcia permanente in via De Gasperi, nel tratto compreso tra via Sicilia e via Catusi, dove sono presenti gli istituti scolastici. Il senso di marcia è quello a scendere, con direzione da via Giotto verso via Cronio.Negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
