Inter News 24 Mlacic Inter, difesa del domani già in costruzione: profilo, concorrenza europea e piano nerazzurro per il classe 2007. L’Inter ha scelto di muoversi con largo anticipo per costruire la difesa del futuro. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro è pronto ad accelerare per Branimir Mlacic, giovane centrale di proprietà dell’Hajduk Spalato. Un nome nuovo, in piena sintonia con la linea societaria improntata su investimenti mirati, sostenibili e ad alto potenziale. La strategia è chiara: ringiovanire il reparto arretrato in vista dei cambiamenti che arriveranno a fine stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mlacic Inter, il colpo per il futuro: nerazzurri pronti all’affondo sul talento dell’Hajduk

