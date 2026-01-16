Mlacic Inter preso il gigante del 2007 | c’è la fumata bianca con l’Hajduk Spalato! Cifre e dettagli

L’Inter ha ufficializzato l’acquisto di Mlacic dall’Hajduk Spalato, con il giocatore che rimarrà in Croazia fino a giugno. Si tratta di un intervento strategico per rafforzare il settore difensivo, puntando su un talento emergente del 2007. Di seguito i dettagli dell’accordo e le cifre coinvolte, che testimoniano la volontà del club di investire nel futuro con attenzione e precisione.

L’Inter guarda lontano e blinda la difesa del domani con un investimento mirato e tempestivo. La dirigenza di Viale della Liberazione ha definito in ogni dettaglio l’acquisto di Branimir Mlacic, promettente centrale difensivo attualmente di proprietà dell’Hajduk Spalato. Secondo gli ultimi aggiornamenti riportati dall’esperto Gianluca Di Marzio, il blitz condotto dal presidente Beppe Marotta e dal direttore sportivo Piero Ausilio è andato a buon fine: il club croato ha accettato l’offerta finale dei milanesi, basata su una parte fissa di 5 milioni di euro più una serie di bonus legati al rendimento futuro. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

