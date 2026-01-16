Mister Ba-Rock stupisce ancora

Mister Ba-Rock riporta il barocco alla ribalta, unendo le opere di Vivaldi, Händel e Gluck in una moderna reinterpretazione. Questo movimento, conosciuto come Ba-Rock, sta riscoprendo e valorizzando il patrimonio musicale barocco, attirando un pubblico di tutte le età e diffondendosi a livello internazionale. Un incontro tra passato e presente che favorisce la comprensione e l’apprezzamento di uno dei periodi più affascinanti della musica classica.

Vivaldi, Händel, Gluck. Il barocco oggi è sempre più riscoperto e amato, in un fenomeno Ba-Rock che attraversa il mondo e affascina anche i giovani. "Il barocco è meraviglia. E cosa provoca più meraviglia di un uomo che canta ruoli da eroe raggiungendo altezze molto maggiori rispetto a un tenore?", sorride Carlo Vistoli, romagnolo d'origine, il controtenore italiano più richiesto all'estero. Le rockstar del '600 e '700 erano i castrati, come il celebre Farinelli: il pubblico impazziva per loro, erano considerati perfino come sex symbol. Oggi che – meno male – certe pratiche non esistono più, i controtenori riproducono quel tipo di vocalità, affrontando repertori eleganti e impegnativi.

