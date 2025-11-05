La cometa 3I ATLAS stupisce ancora | l’oggetto interstellare che sfida la scienza

Roma, 5 novembre 2025 – La cometa 3IATLAS, scoperta il 1° luglio 2025, è il terzo oggetto confermato proveniente da fuori del nostro Sistema Solare. Con orbita iperbolica, velocità elevata e una chimica anomala ricca di CO? e metalli, sta costringendo gli astronomi a rivedere i modelli sulle comete. Sarà visibile anche dall’Italia nelle prossime settimane con un buon telescopio, regalando agli appassionati la possibilità di osservare un frammento di un altro mondo. Un messaggero cosmico antico e “alieno”. 3IATLAS non è una cometa qualunque: arriva dall’esterno del Sistema Solare e la sua orbita è fortemente iperbolica e la velocità rispetto al Sole è molto superiore a quella delle comete “locali”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

