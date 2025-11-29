Kpop demon hunters su Netflix | il record che stupisce ancora dopo 5 mesi

successi e longevità di KPop Demon Hunters su Netflix. Da oltre cinque mesi dalla sua uscita ufficiale, KPop Demon Hunters continua a ottenere ottimi risultati di visualizzazione e a mantenere una posizione di rilievo tra i film più visti sulla piattaforma di Netflix. Dopo un debutto nel giugno 2025, la pellicola si conferma come uno dei titoli più apprezzati del 2025, distinguendosi anche in un panorama di molte altre produzioni di successo. Questo articolo analizza la sua presenza nel tempo, i record raggiunti e le prospettive future, tra cui il possibile sviluppo di un seguito. la presenza continuativa nella classifica dei titoli più visti di netflix. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Kpop demon hunters su Netflix: il record che stupisce ancora dopo 5 mesi

Altre letture consigliate

Netflix ha pubblicato ufficialmente e gratuitamente in edizione digitale "The Art of KPop Demon Hunters", artbook dedicato a “Kpop Demon Hunters” (Maggie Kang & Chris Appelhans, Sony Pictures Animation; 2025). La lettura dell'edizione digitale è anche ac - facebook.com Vai su Facebook

KPop Demon Hunters: chi sono Mira, Zoey e Rumi e come hanno battuto tutti i record di Netflix - Il film d’animazione con protagonista una girl band è stato il successo dell’anno. Scrive repubblica.it

KPop Demon Hunters, il Giappone lancia la sua versione, col primo anime dedicato al K-pop - Una serie che arriva dopo l'eco mondiale di KPop Demon Hunters e che promette di ridefinire ... Secondo msn.com

KPOP Demon Hunters, scoprite quali sono le scene più riviste dai fan su Netflix! - Netflix ha svelato quali sono le scene più riviste sulla piattaforma dai fan di KPOP Demon Hunters: ecco quali ... Segnala cinema.everyeye.it