Mino Lacirignola 7tet Mille lire al mese
A SpazioleARTI, sabato 24 gennaio alle 21:00, torna la musica dal vivo con il Mino Lacirignola 7tet e il progetto
A SPAZIOleARTI la grande musica dal vivo torna ad emozionare Sabato 24 gennaio – h 21,00MINO LACIRIGNOLA 7tet “MILLE LIRE AL MESE”Cristina Lacirignola - voce Mino Lacirignola - tromba Francesco Manfredi - clarinetto Franco Angiulo - tromboneAlessandro Binetti - pianoGianpaolo Chiarella -. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Leggi anche: Regione Marche, quanto mi costi? La tariffa media a Palazzo è 6mila euro netti al mese. Compensi e diarie: ecco quanto prendono al mese i politici
Leggi anche: Natale a Fiesole, sabato “nevica” in piazza Mino
La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.
Sabato 24 gennaio arriva sul nostro palco il formidabile settetto di MINO LACIRIGNOLA per un irresistibile viaggio nello swing italiano. Melodie indimenticabili e arrangiamenti originali si incontrano in un abbraccio di suoni ed emozioni Da non perdere! Pre - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.