natale a fiesole sabato nevica in piazza mino

Il Natale a Fiesole si apre con entusiasmo, portando in piazza Mino Fiesole un'atmosfera magica e festosa. L'evento, che si è svolto sabato 11 dicembre 2025, ha riscosso grande successo, segnando l'inizio delle celebrazioni natalizie nella suggestiva cornice della città. Un'occasione per vivere momenti di condivisione e tradizione in un contesto unico.

Fiesole (Firenze) 11 dicembre 2025- A Fiesole si è alzato il sipario sugli eventi natalizi con il successo di “Natale a Fiesole. Dialoghi tra terra e cielo”, che domenica 7 e lunedì 8 dicembre ha animato il cuore della città con spettacoli itineranti, concerti, il Mercato d’Autore, laboratori e l’accensione delle nuove luminarie. L’entusiasmo degli espositori, la partecipazione di cittadini e visitatori e il clima di festa hanno accompagnato ogni momento delle due giornate, confermando ancora una volta come il percorso di Fiesole verso la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028 passi anche attraverso dialogo, creatività e tradizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it