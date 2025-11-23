Regione Marche quanto mi costi? La tariffa media a Palazzo è 6mila euro netti al mese Compensi e diarie | ecco quanto prendono al mese i politici
ANCONA Cara Regione, ma quanto mi costi? L?attuale sindaco di Pesaro Andrea Biancani, per 9 anni inquilino di Palazzo Leopardi, durante una seduta d?aula in un anonimo giorno di. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
Regione Marche, quanto mi costi? La tariffa media a Palazzo è 6mila euro netti al mese. Compensi e diarie: ecco quanto prendono al mese i politici - L’attuale sindaco di Pesaro Andrea Biancani, per 9 anni inquilino di Palazzo Leopardi, durante una seduta d’aula in un anonimo giorno ... Si legge su corriereadriatico.it
Gestori residenze Marche, 'aumento tariffe sostiene il settore' - Un intervento positivo perché sostiene un settore delicato con una serie di misure a favore sia degli enti gestori che delle famiglie. Come scrive ansa.it
Gruppo Atena, 'la Regione intervenga su tariffe sociosanitarie' - "Gli aumenti dei costi di gestione e i giusti adeguamenti salariali al personale mettono in difficoltà le comunità terapeutiche, serve un intervento immediato della Regione Marche". Riporta ansa.it