Milano omicidio a Rozzano | 70enne trovato morto in casa

A Rozzano, nel Milanese, un uomo di 70 anni è stato rinvenuto senza vita nel suo appartamento, vittima di una ferita da taglio alla gola. L’intervento delle forze dell’ordine ha avviato le indagini per ricostruire le circostanze dell’accaduto. La notizia ha suscitato attenzione nella comunità locale.

Un uomo di 70 anni è stato trovato morto, ucciso con una coltellata alla gola, nel suo appartamento a Rozzano, nel Milanese. Il corpo è stato trovato nascosto sotto un mobile.

Omicidio a Rozzano, 70enne originario di Bari trovato morto in casa con una coltellata alla gola - Sospettato un 21enne marocchino: i carabinieri sono intervenuti poco prima delle 2 di stanotte assieme ai vigili del Fuoco mentre stava tentando di lanciarsi dal balcone ... lagazzettadelmezzogiorno.it

