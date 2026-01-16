Milano 70enne ucciso con una coltellata a Rozzano | i carabinieri sul luogo dell' omicidio

A Rozzano, nel Milanese, un uomo di 70 anni è stato ritrovato senza vita nella sua abitazione, colpito da una ferita da arma da taglio alla gola. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, che stanno svolgendo le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto. Al momento, non sono state rese note ulteriori informazioni sulla dinamica e sulle eventuali motivazioni del gesto.

Un uomo di 70 anni è stato ucciso con una coltellata alla gola in una abitazione a Rozzano, nel Milanese, in via delle Peonie. Al momento un giovane di 21 anni è sotto la custodia dei carabinieri. L’allarme è scattato nella notte quando i soccorsi sono stati chiamati perché il ragazzo minacciava il suicidio, da qui la scoperta del cadavere. L’omicidio potrebbe essere avvenuto al culmine di una lite. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Rozzano e quelli di Buccinasco. La vittima era italiana. La posizione del giovane – un 21enne di origini marocchine – è tuttora al vaglio. Bloccato mentre tentava di lanciarsi dal balcone, è stato portato all’Ospedale San Paolo in attesa di ulteriori accertamenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

