Omicidio a Rozzano | 70enne ucciso in casa fermato un 21enne

Nella notte a Rozzano, un uomo di 70 anni è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione, con ferite da arma da taglio alla gola. La polizia ha fermato un 21enne sospettato dell’omicidio. L’indagine è in corso per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Una tragedia nella notte Un uomo di 70 anni è stato trovato morto all'interno di un appartamento a Rozzano, in provincia di Milano, dopo essere stato ferito mortalmente con una coltellata alla gola. Il caso, avvenuto nella notte tra giovedì 15 e venerdì 16 gennaio, ha portato al fermo di un giovane di 21 anni sospettato dell'omicidio. Ritrovamento e intervento delle forze dell'ordine I carabinieri e i vigili del fuoco sono intervenuti nell'abitazione in via delle Peonie dopo segnalazioni legate a un giovane che minacciava di togliersi la vita. All'ingresso, trovato l'appartamento in disordine, gli agenti hanno scoperto il corpo dell'anziano nascosto sotto alcuni mobili spostati dai soccorritori.

