Milano-Cortina 2026 Buonfiglio | Sogno che fiaccola ci renda ancora più uniti e coesi
“Oggi ho pensato al lavoro fatto dalla candidatura ad oggi, le centinaia di persone che ci hanno lavorato, tutti quelli che si sono impegnati per far sì che il nostro paese faccia bella figura, dalla Fondazione Milano Cortina al comitato olimpico, il governo, le regioni, i comuni, le centinaia di volontari che parteciperanno. Da oggi la fiaccola percorrerà il nostro Paese, il sogno è che questa fiaccola ci porti ancor più ad essere uniti e coesi quando si tratta della prestazione del nostro paese. Specialmente quando sei all’estero ti rendi conto di quanto siamo apprezzati, e a volte in Italia non ce lo diciamo da soli, ogni tanto farebbe piacere essere orgogliosi e fieri di quello che stiamo facendo”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
