' Oltre i limiti' il programma di Lilly per promuovere sport e scienza
'Oltre i limiti' è il programma di Lilly dedicato a promuovere sport e scienza, in occasione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali. L'iniziativa, che si estende da Milano a Cortina d'Ampezzo, invita a superare ostacoli e sfide, valorizzando l'impegno e la resilienza. Un messaggio di progresso, dove lo sport e la ricerca si incontrano per migliorare la qualità della vita e spingere oltre i confini del possibile.
Roma, 15 gen. (Adnkronos Salute) - Parte da Milano e arriva fino a Cortina d'Ampezzo l'iniziativa 'Oltre i limiti, sport e scienza insieme per superare ogni sfida', promossa da Lilly che, in occasione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di cui è sponsor, lancia un messaggio di impegno e resilienza: non fermarsi mai, andare oltre gli ostacoli e oltre ciò che sembra impossibile, nello sport come nella ricerca, perché il progresso nasce quando il limite diventa una sfida che può migliorare la vita delle persone. Sono state presentate oggi a Milano le attività in programma dal 6 febbraio, giorno inaugurale dei Giochi invernali Milano-Cortina 2026: la nuova campagna 'Never Over', che vedrà uno spot on air in Tv dal 6 febbraio e varie affissioni nelle venue olimpiche; i 'Live Sites' a Milano e Cortina, con luoghi esperienziali in cui seguire le gare olimpiche e scoprire, nell'installazione pensata dall'azienda, i successi della medicina e dello sport negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Iltempo.it
