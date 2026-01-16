Milano capitale mondiale dei milionari | battute anche New York e Londra nell’Italia delle disuguaglianze

Milano si conferma come la città con il maggior numero di milionari a livello mondiale, superando anche New York e Londra. Tuttavia, questa realtà evidenzia le disuguaglianze crescenti in Italia, un Paese caratterizzato da una forte polarizzazione tra aree ricche e territori meno sviluppati. Nonostante le dichiarazioni di crescita nel Sud, le differenze economiche e sociali restano un tema centrale nel panorama nazionale.

Checché ne dica il governo Meloni sul Sud che è tornato a crescere, l’Italia si conferma il Paese a due velocità, con una polarizzazione crescente che rischia di lasciare indietro aree interne e piccole città. Milano si conferma sul podio mondiale delle città rifugio dei milionari. E’ quanto emerge dal rapporto annuale di Henley&Partners pubblicato dal Sole 24 Ore. Il capoluogo lombardo è infatti ai vertici della classifica di H&P, non tanto nei numeri assoluti (undicesima città al mondo per residenti milionari a sei e sette zeri di pura liquidità immobili esclusi, diciannovesima in quella dei centimilionari) ma soprattutto sale sul podio nel rapporto tra residenti e ricchi o ricchissimi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Milano capitale mondiale dei milionari: battute anche New York e Londra nell’Italia delle disuguaglianze Leggi anche: Milano capitale mondiale dei milionari: sono 115mila, uno ogni 12 abitanti. Più che a New York e Londra Leggi anche: Milano capitale mondiale dei Paperoni: c’è un milionario ogni 12 abitanti, più che a New York e Londra Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Milano paradiso dei milionari: ha il più alto tasso al mondo; Milano, nuova capitale dei milionari; Lotteria Italia 2026, tutti i biglietti vincenti e come verificare se avete vinto: i premi milionari e da 100, 50 e 20 mila euro. H&P: a Milano il più alto tasso di milionari al mondo: uno ogni 12 abitanti - Sono 182 invece le persone con almeno 100 milioni di dollari liquidi in portafoglio. rainews.it

Milano capitale mondiale dei Paperoni: c’è un milionario ogni 12 abitanti, più che a New York e Londra - La metropoli lombarda sul podio gareggia alla pari con Miami e Dubai, e anche per numero di “centimilionari” (patrimoni superiori ai 100 milioni di dollari) sfida il Principato di Monaco e il Cantone ... msn.com

Milano, capitale dei milionari (più di Londra e New York): perché un residente su dodici ha un patrimonio a sei zeri - Dietro il primato mondiale si muove una nuova geografia della ricchezza: regole fiscali, attrazione di talenti e mercato immobiliare spiegano come e perché il capoluogo lombardo sta ridisegnando gli e ... lasicilia.it

Milano capitale dei milionari: uno ogni dodici abitanti. E la crescita non si ferma x.com

Milano calamita per paperoni. Il numero di residenti milionari e miliardari è in decisa crescita tanto che il capoluogo lombardo spicca come “capitale dell’oro” europea. Secondo il World’s Wealthiest Cities Report 2025 di Henley & Partners, Milano ha circa 115 - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.