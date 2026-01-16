Milano capitale mondiale dei milionari | sono 115mila uno ogni 12 abitanti Più che a New York e Londra
Milano si conferma come la capitale mondiale dei milionari, con circa 115.000 persone aventi un patrimonio liquido superiore a un milione di euro, esclusi gli immobili. Ciò significa che, ogni 12 abitanti, c’è almeno un milionario, una proporzione superiore rispetto a città come New York e Londra. Questa realtà riflette l’importanza di Milano come centro finanziario e di affari a livello globale.
Ogni 12 iscritti all’anagrafe, neonati compresi, c’è un milionario. Inteso come una persona con patrimonio liquido superiore a 1 milione di euro senza contare gli eventuali immobili. È l’incredibile statistica su Milano che emerge da un’analisi di Henley&Partners – società specializzata nel procurare “ passaporti d’oro ” ai super-ricchi e nelle consulenza ai governi che offrono la cittadinanza in cambio di denaro – stando alla quale il capoluogo lombardo è in cima alla classifica mondiale delle città per rapporto tra residenti e molto benestanti. A New York, per fare un confronto, i milionari sono uno ogni 22 abitanti, a Londra uno ogni 41, a Roma uno ogni 54, a Parigi uno ogni 14. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
