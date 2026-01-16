Milano capitale mondiale dei Paperoni | c’è un milionario ogni 12 abitanti più che a New York e Londra

Milano si conferma tra le città con la più alta concentrazione di milionari nel mondo. Con un milionario ogni 12 abitanti, supera città come New York e Londra. Questa statistica si riferisce a persone con disponibilità liquide di almeno sei zeri, escludendo patrimoni immobiliari. La città si conferma quindi un importante centro finanziario e di ricchezza a livello globale.

Milano, 16 gennaio 2026 – Milano sul podio mondiale delle città rifugio dei milionari: "uno ogni 12 abitanti iscritti all'anagrafe, compresi anziani e neonati - nell'accezione di una persona con un portafoglio liquido almeno a sei zeri, al netto di patrimoni immobiliari". È quanto emerge dal rapporto annuale di Henley&Partners pubblicato oggi dal Sole 24 Ore. Nella capitale della finanza mondiale, New York City, il rapporto è di uno ogni 22, a Londra uno ogni 41, a Roma uno ogni 54. Torna sulla parità lo spread tra Francia e Italia Zurigo sta a guardare . La stessa Parigi nello stretto intra muros (solo 2,14 milioni di abitanti) conta un milionario ogni 14 residenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano capitale mondiale dei Paperoni: c’è un milionario ogni 12 abitanti, più che a New York e Londra Leggi anche: Così Milano è diventata la capitale dei live. Quanto valgono i concerti? Indotto milionario Leggi anche: La città italiana con più chiese, una per ogni cento abitanti La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. I Paperoni mondiali sempre più ricchi, nel 2025 2,2 trilioni in più - Nel 2025 le fortune dei 500 uomini più ricchi al mondo sono aumentate della cifra record di 2,2 trilioni di dollari, ... msn.com

L'Italia attrae i super-Paperoni Al terzo posto globale per ingressi - L'Italia sale sul podio mondiale dell'attrattività per i grandi patrimoni globali. msn.com

