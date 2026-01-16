Milano 70enne ucciso con una coltellata alla gola a Rozzano | arrestato un 21enne

A Rozzano, Milano, un uomo di 70 anni è stato trovato ucciso con una coltellata alla gola. L’appartamento presentava segni di effrazione e il corpo è stato scoperto sotto un mobile. Un giovane di 21 anni è stato arrestato in relazione all'evento. Attualmente, non sono ancora chiare le circostanze del gesto né i motivi che hanno portato all’omicidio.

Shock a Milano, dove un uomo di 70 anni è stato trovato immerso in una pozza del suo stesso sangue all'interno del suo appartamento in via delle Peonie, a Rozzano. Una scena macabra e inquietante che ha spinto le forze dell'ordine a dare un avvio immediato alle indagini. Sembrerebbe che la vittima sia stata colpita con una coltellata alla gola, che non gli avrebbe lasciato scampo. All'arrivo dei soccorritori del 118 per il 70enne non c'era ormai più nulla da fare. L'omicidio si è verificato nella notte tra il 15 e il 16 gennaio ed è stato scoperto dalle autorità dopo una telefonata al numero unico di emergenza, fatta da alcuni residenti perché un giovane minacciava di suicidarsi.

Milano, 70enne trovato ucciso in casa con una coltellata dopo una lite: arrestato un 21enne, ha tentato il suicidio - Il ragazzo, di origini marocchine e con precedenti per droga, conosceva la vittima e spesso trovava ospitalità nel suo appartamento. milano.corriere.it

Trovato un uomo ucciso con una coltellata alla gola in casa a Rozzano, arrestato un 21enne - L’uomo è stato trovato senza vita nel suo appartamento a Rozzano (Milano), ucciso con una coltellata alla gola. fanpage.it

