Milano 70enne ucciso nella notte con una coltellata alla gola | fermato il presunto colpevole

Nella notte tra il 15 e il 16 gennaio, a Rozzano, Milano, un uomo di 70 anni è stato trovato senza vita in un appartamento di via delle Peonie. La tragica scoperta è avvenuta intorno all’una, dopo che un passante aveva segnalato minacce di suicidio da parte del sospettato. Le forze dell’ordine hanno individuato e fermato un 21enne di origine marocchina, ritenuto responsabile dell’omicidio.

A Rozzano, Milano, un uomo di 70 anni è stato ucciso nella notte tra il 15 e il 16 gennaio. La scoperta è avvenuta intorno all’una in un appartamento di via delle Peonie: i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Corsico erano stati chiamati perché un passante aveva sentito il presunto assassino, un 21enne di origine marocchina, minacciare di buttarsi dalla finestra. Il giovane, che al momento non è in stato di arresto, è stato trasferito all’ospedale San Paolo per accertamenti. Entrati nell’appartamento, le forze dell’ordine hanno rinvenuto il cadavere del settantenne, ucciso con una coltellata alla gola, in una delle stanze messe a soqquadro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Milano, 70enne ucciso nella notte con una coltellata alla gola: fermato il presunto colpevole Leggi anche: Alessandro Ambrosio ucciso con una coltellata alla stazione, fermato il presunto killer nel Bresciano Leggi anche: Uomo ucciso con una coltellata alla gola in casa, arrestato un 21enne La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Rozzano, uomo di 70 anni trovato morto sotto un mobile con la gola tagliata; Rozzano, uomo trovato morto in casa con una ferita alla gola; Milano, 70enne ucciso nella notte con una coltellata alla gola: fermato il presunto colpevole; Milano, uomo trovato morto in casa con un taglio alla gola. Milano, 70enne trovato ucciso con una coltellata in casa: arrestato un giovane - Un uomo di 70 anni è stato trovato ucciso con una coltellata alla gola in un appartamento in via delle Peonie a Rozzano (Milano), presumibilmente da un 21enne straniero che è stato arrestato dai ... tg24.sky.it

Milano, 70enne trovato ucciso in casa con una coltellata dopo una lite: arrestato un 21enne, ha tentato il suicidio - Il ragazzo, di origini marocchine e con precedenti per droga, conosceva la vittima e spesso trovava ospitalità nel suo appartamento. milano.corriere.it

Milano, 70enne accoltellato in casa: fermato un giovane di 21 anni - Un uomo di 70 anni è stato ucciso con una coltellata alla gola in una abitazione a Rozzano, comune della città metropolitana di Milano, in via delle Peonie. msn.com

CITTÀ DI OPERA – EBRO MILANO 70 – 57 il risultato finale della prima partita di ritorno del Campionato DR1 È stata una partita combattuta, fisica, ma sempre gestita con grande lucidità e maturità dai nostri ragazzi Una vittoria che vale doppio facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.