Milano 70enne trovato morto in casa con un taglio alla gola arrestato 21enne straniero che nella notte aveva minacciato di suicidarsi

A Rozzano, un uomo di 70 anni è stato trovato morto in casa con un taglio alla gola. Nella stessa notte, un 21enne straniero, che aveva minacciato di suicidarsi, è stato arrestato in relazione a quanto accaduto. Gli inquirenti stanno indagando sulle cause e sui collegamenti tra i due eventi.

Tragedia a Rozzano (Milano): è stato trovato morto dalle forze dell'ordine, in casa sua, un uomo di 70 anni con un vistoso taglio alla gola. Per l'omicidio è stato arrestato un 21enne straniero, che quella stessa notte aveva chiamato i carabinieri e la polizia per aver minacciato di suicidarsi. Gli inquirenti pensano, per ora, che la causa più probabile del decesso dell'uomo sia stata una lite fra i due. Un uomo di 70 anni è stato trovato ucciso con una profonda ferita alla gola all’interno di un appartamento in via delle Peonie, a Rozzano, nell’hinterland sud di Milano. Per l’omicidio è stato fermato un giovane di 21 anni, di origine marocchina, la cui posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Milano, 70enne trovato morto in casa con un taglio alla gola, arrestato 21enne straniero che nella notte aveva minacciato di suicidarsi Leggi anche: Milano, 70enne trovato morto sotto un mobile di casa con la gola tagliata: arrestato un giovane Leggi anche: Milano, uomo trovato morto in casa con un taglio alla gola Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Rozzano, uomo di 70 anni trovato morto sotto un mobile con la gola tagliata; Milano, uomo trovato morto in casa con un taglio alla gola; Milano, 70enne trovato ucciso con una coltellata in casa: arrestato un giovane; Rozzano, minaccia di lanciarsi dal balcone: in casa sua c'è il cadavere di un uomo con la gola tagliata. Milano, uomo trovato morto in casa con un taglio alla gola - Un uomo di 70 anni è stato trovato morto nella notte tra giovedì e venerdì all’interno di un appartamento in via Peonie a Rozzano. adnkronos.com

