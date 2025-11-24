Milan Maignan al termine della partita | Parata preferita? Tutte Dobbiamo continuare così

Mike Maignan, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al 90' del derby Inter-Milan, partita della 12^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Maignan al termine della partita: “Parata preferita? Tutte. Dobbiamo continuare così”

Mike Maignan, indubbiamente l'MVP della partita, ha parlato a DAZN al termine di Inter-Milan: "Abbiamo sofferto tutti insieme"

Inter-Milan 0-1, Pulisic e Maignan eroi del derby - Thuram: "E' la squadra più forte d’Europa sul contropiede insieme al Real Madrid" - 0 grazie al gol di Pulisic e supera la squadra di Chivu in classifica, portandosi al secondo posto a 25 ... Riporta affaritaliani.it

Milan, Maignan: "Scudetto? Non bisogna fare paragoni col passato, manca tanto" - Mike Maignan, portiere e capitano del Milan, commenta ai microfoni di DAZN la vittoria di misura nel derby, alla quale ha contribuito parando anche un. Si legge su tuttomercatoweb.com