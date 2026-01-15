Il Como fa la partita il Milan vince | Rabiot e Maignan rimettono Allegri nella scia dell'Inter

Il Como disputa una buona partita e passa in vantaggio con Kempf nel primo tempo, ma viene fermato dall'ottima prestazione di Maignan. Il Milan, approfittando delle occasioni, riesce a conquistare la vittoria grazie alle reti di Rabiot e Maignan, mantenendo il passo con l’Inter in classifica. Un risultato che evidenzia l’equilibrio e la competitività del campionato italiano.

Como-Milan 1-3 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A, gol di Kempf, Nkunku e doppietta Rabiot - Milan di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Como-Milan 1-3 | Rimonta: Nkunku e doppio Rabiot ! Leao DISCUTE con Max | OneFootball - Dopo un avvio di predominio del Como, Allegri decide di cambiare ancora il modulo: 4- onefootball.com

De Winter a Dazn prima di Como Milan: «Come ogni partita dovremo fare questo e provare a non prendere gol. Io a sinitra Ecco cosa cambia» - facebook.com facebook

Como-Bologna, il conto degli scontri tra tifoserie prima della partita: due arresti e 53 denunce x.com

