Milan Pavlovic rientra in gruppo dopo l’infortunio
Strahinja Pavlovic si è riaggregato al gruppo del Milan dopo l’infortunio subito contro la Fiorentina. Oggi ha partecipato alla prima seduta di allenamento completa, segnando un passo importante nel suo percorso di recupero. La sua presenza in campo rappresenta una buona notizia per i rossoneri, che possono contare su un elemento fondamentale per il reparto difensivo.
Buone notizie dal centro sportivo rossonero. Strahinja Pavlovic è tornato ad allenarsi in gruppo e ha svolto oggi la prima seduta completa dopo l’infortunio rimediato contro la Fiorentina. Il difensore del Milan ha lavorato con i compagni che non erano scesi in campo, o avevano giocato pochi minuti, nell’ultimo impegno contro il Como. Il resto della squadra ha svolto il consueto lavoro di scarico. Pavlovic aveva riportato una ferita all’arcata sopracciliare, suturata con nove punti, che ne aveva imposto lo stop. L'articolo proviene da MilanZone. 🔗 Leggi su Milanzone.it
