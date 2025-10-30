Thuram torna in gruppo | l’attaccante dell’Inter rientra in anticipo dopo l’infortunio

Inter News 24 Thuram si allena con i compagni ad Appiano Gentile: Chivu sorride in vista del prossimo impegno di Serie A! Il francese prossimo al rientro in campo. Buone notizie per l’ Inter di Cristian Chivu. Come riportato da Sky Sport, l’attaccante francese Marcus Thuram è tornato ad allenarsi in gruppo ad Appiano Gentile, svolgendo l’intera seduta insieme ai compagni. Dopo l’infortunio muscolare rimediato nella gara di Champions League contro lo Slavia Praga, il numero 9 nerazzurro ha finalmente superato i problemi fisici che lo avevano costretto a saltare le sfide contro Napoli e Fiorentina. 🔗 Leggi su Internews24.com

