Milan corsaro a Como | soffre ma vince grazie alla doppietta di Rabiot

Il Milan ha portato a casa una vittoria difficile contro il Como, grazie alla doppietta di Rabiot. La partita, recuperata per la Supercoppa italiana, ha visto i rossoneri affrontare una sfida intensa e complicata, ma alla fine sono riusciti a conquistare i tre punti. Un risultato importante per il cammino in campionato, dimostrando determinazione e carattere in una trasferta impegnativa.

L’Inter chiama, il Milan risponde. L’ultimo recupero delle partite rimandate per consentire lo svolgimento della Supercoppa italiana vede i rossoneri di Massimiliano Allegri stringere i denti, soffrire in maniera inaudita la vivacità del Como di Cesc Fabregas ma riuscire comunque a tornare a casa coi tre punti. Gli ospiti partono malissimo al Sinigaglia, venendo messi sotto dai lariani e ritrovandosi sotto dopo soli nove minuti grazie ad una disattenzione difensiva che consente a Kempf di insaccare di testa. I rossoneri faticano a trovare varchi nella retroguardia comasca e rischiano più volte il raddoppio, venendo salvati da un Maignan in forma strepitosa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Milan corsaro a Como: soffre ma vince grazie alla doppietta di Rabiot Leggi anche: Milan corsaro a Como: soffre ma vince 3-1 grazie alla doppietta di Rabiot Leggi anche: Como-Milan 1-3, doppietta di Rabiot e rossoneri a -3 dall’Inter Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Milan corsaro a Como: soffre ma vince 3-1 grazie alla doppietta di Rabiot; Milan corsaro a Como | soffre ma vince 3-1 grazie alla doppietta di Rabiot; Serie A, Milan corsaro a Como: rimonta, doppio Rabiot e rossoneri ancora in scia dell’Inter; Milan corsaro a Como: 3-1 al Sinigaglia, rossoneri in scia dell’Inter. Milan corsaro a Como: soffre ma vince 3-1 grazie alla doppietta di Rabiot - Nella ripresa arrivano le due reti del francese che valgono il 19° risultato utile al Milan, che torna a 3 punti ... msn.com

Como-Milan 1-3, gol e highlights: la decidono Nkunku e una doppietta di Rabiot - Il Milan ha registrato al massimo una sconfitta dopo 19 gare in una singola stagione di Serie A (11 vittorie, 7 pareggi, 1 sconfitta) solo per la quarta volta nell'era dei tre punti a vittoria, dopo ... sport.sky.it

Como-Milan 1-3: Allegri esalta la resilienza, ammette i miracoli di Maignan e spiega la scelta del rigore - 1 in trasferta contro il Como, una partita complicata soprattutto nel primo ... stadiosport.it

Cagliari - Milan: 0-1 Tre punti sempre di corto muso. Milan corsaro in terra Sarda.Meglio il Cagliari nel primo tempo contro un diavolo svogliato e inconcludente. I rossoblù soprattutto nel primo quarto d'ora sembrano più in palla degli avversari.Nella ripresa i ro - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.