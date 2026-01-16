Milan corsaro a Como | soffre ma vince 3-1 grazie alla doppietta di Rabiot

Il Milan supera il Como con un risultato di 3-1, grazie a una doppietta di Rabiot. Nonostante le difficoltà e la pressione, i rossoneri di Allegri hanno affrontato con determinazione una partita complessa, recuperando punti importanti nel campionato. Questo match, rinviato per la Supercoppa italiana, ha evidenziato la capacità della squadra di reagire alle sfide, portando a casa una vittoria significativa.

L'Inter chiama, il Milan risponde. L'ultimo recupero delle partite rimandate per consentire lo svolgimento della Supercoppa italiana vede i rossoneri di Massimiliano Allegri stringere i denti, soffrire in maniera inaudita la vivacità del Como di Cesc Fabregas ma riuscire comunque a tornare a casa coi tre punti. Gli ospiti partono malissimo al Sinigaglia, venendo messi sotto dai lariani e ritrovandosi sotto dopo soli nove minuti grazie ad una disattenzione difensiva che consente a Kempf di insaccare di testa. I rossoneri faticano a trovare varchi nella retroguardia comasca e rischiano più volte il raddoppio, venendo salvati da un Maignan in forma strepitosa.

