micol incorvaia parla di edoardo tavassi e come procede la relazione

Micol Incorvaia commenta l’andamento della relazione con Edoardo Tavassi, ex concorrente del Grande Fratello. Loro, due ex gieffini, sembrano vivere un legame discreto ma stabile, che si mantiene senza clamore, ma con costanza. Micol condivide aggiornamenti sulla loro storia, offrendo uno sguardo sincero sull’evoluzione di un sentimento che, pur essendo silenzioso, si dimostra forte e duraturo nel tempo.

Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi, come procede l’amore tra i due ex gieffini? Parla lei. C’è un amore che non fa rumore come i fuochi d’artificio, ma resta acceso come una brace: scalda, illumina, resiste. Quello tra Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi è un sentimento che nasce dove nessuno pensa di cercarlo, in un luogo che ti spoglia delle maschere e ti costringe a essere vero. Leggi anche Milano-Cortina, una BIG di Sanremo per la cerimonia di chiusura dei giochi paralimpici Micol é stata ospite nel podcast “No Lies” dove ha parlato del GF e di Edoardo, che ha conosciuto proprio durante il reality show affermando: “Il Grande Fratello dopo tre settimane, tre, io mi sentivo pazza, ero arrapata costantemente. 🔗 Leggi su 361magazine.com

