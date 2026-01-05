Edoardo Tavassi e la stoccata al GF | Nella Casa avevo paura a parlare hanno cancellato la spontaneità

Edoardo Tavassi commenta il declino del Grande Fratello Vip, evidenziando come il politicamente corretto abbia ridotto la spontaneità dei partecipanti. L’ex concorrente sottolinea che, negli ultimi tempi, anche piccole difficoltà venivano censurate, influendo sull’autenticità del confronto. La sua riflessione invita a riflettere sull’equilibrio tra rispetto e libertà di espressione all’interno di programmi televisivi di lunga durata.

L'ex concorrente del GF Vip 7 analizza il declino del programma e punta il dito contro lo "stra-politicamente corretto": "Verso la fine se mi facevo male dovevo dire 'acciderbolina'". Poi il retroscena su Nikita Pelizon: "Il montaggio era mirato a far sembrare che volessi escluderla".

