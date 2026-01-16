Michelle Hunziker dal parrucchiere per cambiare look | La bionditudine richiede tanta pazienza

Michelle Hunziker ha recentemente fatto ritorno dal Messico e ha deciso di dedicarsi al suo look, recandosi dal parrucchiere di fiducia. La showgirl ha condiviso quanto sia importante avere pazienza nel mantenere il colore biondo, sottolineando l’impegno necessario per ottenere e conservare questa tonalità. Un gesto semplice, ma significativo, che dimostra l’attenzione ai dettagli e la cura costante del proprio stile.

Michelle Hunziker è appena tornata dal Messico e come prima cosa ha fatto visita al parrucchiere di fiducia, spiegando quanta pazienza ci vuole per rimanere fedele al biondo. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

