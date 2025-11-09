Torna Call my agent con Michelle Hunziker Stefania Sandrelli Miriam Leone

(askanews) – Agenti, talent e tutte le nevrosi del mondo del cinema tornano dal 14 novembre su Sky e in streaming su NOW con la terza stagione di Call my agent. Questa volta a dar del filo da torcere agli agguerriti agenti dell’agenzia CMA ci saranno Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, Stefania Sandrelli, Miriam Leone, Ficarra e Picone, il cast della serie di Romanzo criminale e Luca Argentero, che in una delle sei puntate sogna solo di sparire dal mondo dello spettacolo. GUARDA LE FOTO Michelle Hunziker, le foto più belle con le tre figlie (e il nipotino). Tutti questi personaggi hanno accettato di interpretare se stessi, prendersi in giro, giocare sulle proprie debolezze, come spiegano lo sceneggiatore Federico Baccomo e il regista Simone Spada. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Torna “Call my agent” con Michelle Hunziker, Stefania Sandrelli, Miriam Leone

