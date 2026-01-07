Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti tour privato della NASA | Ecco come fanno gli astronauti con i bisogni

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti hanno avuto l’opportunità di visitare una sede NASA durante un tour privato. L’esperienza ha permesso loro di scoprire come gli astronauti gestiscono i bisogni fisiologici nello spazio. Un’occasione unica che ha condiviso con il pubblico, offrendo uno sguardo dietro le quinte delle attività spaziali. Un momento speciale per entrambe, frutto di un sogno di lunga data.

Michelle Hunziker ha realizzato un sogno che coltivava sin da quando era bambina. Ha visitato la NASA. Con lei c'era anche Aurora Ramazzotti che ha rivelato alcune curiosità ai suoi follower.

Michelle Hunziker con Eros Ramazzotti e Aurora fanno il tour della Nasa - Michelle Hunziker con Eros Ramazzotti e Aurora fanno il tour della Nasa: dopo le vacanze in Messico la famiglia ... gossip.it

