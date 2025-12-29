Decaro si rimangia le promesse a un mese dal voto | pronto un posto in giunta per il nemico Michele Emiliano

A un mese dalle elezioni regionali, la formazione della giunta in Puglia resta in sospeso. Antonio Decaro, che ha vinto le elezioni, sembra incontrare difficoltà nel nominare i membri, sollevando interrogativi sulla stabilità politica. La situazione ricorda situazioni simili, come quella di Roberto Fico, evidenziando le complessità nel definire gli equilibri di potere in regione.

Antonio Decaro, come Roberto Fico, ha problemi a nominare la giunta regionale. Ben cinque settimane dopo la vittoria alle elezioni regionali, la Puglia è ancora nel guado. Le richieste di Schlein per Emiliano e Avs. Decaro deve rispondere alle esigenze del Pd e del centrosinistra. La segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, gli ha evidenziato l’importanza di tenere conto del perimetro del campo largo, dando spazio a tutte le forze che compongono quest’area alternativa al governo Meloni. In concreto – oltre alla valorizzazione del ruolo politico del governatore uscente Michele Emiliano – la leader avrebbe, secondo alcune fonti romane, sottolineato l’importanza di dare spazio nell’esecutivo ad Avs, alleato fedele in tutte le regioni ma soprattutto perno del centrosinistra. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

