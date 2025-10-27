Disagi sulla linea rossa M1 della metropolitana di Milano | chiusa la fermata Duomo
La linea rossa M1 della metropolitana di Milano è stata sospesa per alcuni minuti nella mattinata del 27 ottobre. La circolazione è stata ripristinata, ma i treni saltano la fermata Duomo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
