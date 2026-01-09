Meteo | Previsioni per sabato 10 gennaio

Le previsioni meteo per sabato 10 gennaio a Modena segnalano una giornata caratterizzata da cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. Non sono attese precipitazioni, offrendo condizioni stabili e tranquille durante tutto il giorno. È un'occasione per pianificare attività all'aperto o semplicemente godersi un clima asciutto e sereno.

A Modena domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 1209m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Meteo: Weekend turbolento, che tempo ci aspetta Sabato 10 e Domenica 11 Gennaio - SABATO 10 E DOMENICA 11 GENNAIO: LE ZONE INTERESSATE DA PIOGGIA E NEVE Già dalla giornata di Sabato 10 Gennaio l'ingresso impetuoso di masse d'aria molto fredde ed instabili di origine artica, in disc ... ilmeteo.it

METEO. TEMPERATURE ANCORA SOTTO MEDIA, DA SABATO IN RISALITA - PREVISIONI METEOROLOGICHE – Le condizioni meteorologiche sulla Lombardia persistono in una fase marcatamente fredda a causa della discesa di una massa di aria polare dalla Scandinavia. ballabionews.com