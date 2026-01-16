Mercosur von der Leyen | Accordo è il risultato di una generazione

L’accordo tra l’Unione Europea e il Mercosur rappresenta il risultato di oltre vent’anni di negoziati condotti da numerosi leader e diplomati. La presidente della Commissione europea, von der Leyen, ha sottolineato come questo accordo sia il frutto di un impegno duraturo di una generazione. Un traguardo che riflette la lunga strada percorsa verso un’intesa commerciale tra le due aree, simbolo di un percorso di dialogo e cooperazione.

"Per più di due decenni, innumerevoli negoziatori e i loro leader hanno lavorato sull'accordo Ue-Mercosur. Ci sono voluti 25 anni per arrivare a questo punto. E ora lo abbiamo concluso. È il risultato di una generazione". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa stampa a Rio de Janeiro con il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva. "Ma la leadership politica, l'impegno personale e la passione che hai mostrato nelle ultime settimane e mesi, caro Lula, sono davvero senza pari. Quindi, molte grazie per la tua abilità nella gestione delle negoziazioni.

