Von der Leyen posticipa la firma dell’accordo col Mercosur

Ursula von der Leyen ha annunciato il rinvio della firma dell’accordo commerciale tra l’Unione Europea e il Mercosur, spostandola a gennaio. La decisione riflette le recenti tensioni e le sfide politiche che coinvolgono le parti, suscitando reazioni contrastanti tra sostenitori e detrattori. Un passo che potrebbe influenzare significativamente le future relazioni commerciali e diplomatiche tra le due sponde dell’Atlantico.

© Lettera43.it - Von der Leyen posticipa la firma dell’accordo col Mercosur La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato ai leader Ue la decisione di posticipare a gennaio la firma dell’accordo commerciale Ue-Mercosur. Lo ha riferito una diplomatica europea a margine del vertice Ue. Diversi i Paesi non disponibili a dare il via libera alla firma prevista per sabato 20 dicembre in Brasile: tra essi Francia, Italia, Belgio, Polonia, Austria, Ungheria e Irlanda. Confermato dunque lo slittamento: oggi a Bruxelles, a Place du Luxembourg, ci sono stati momenti di tensione durante la manifestazione degli agricoltori contro l’accordo. LEGGI ANCHE: Perché rinviare l’accordo Ue-Mercosur per l’Italia è puro autolesionismo. 🔗 Leggi su Lettera43.it Leggi anche: Meloni dice no al Mercosur, salta la firma di von der Leyen in Brasile Leggi anche: Mercosur, Giansanti incontra Von Der Leyen Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Parlamento Ue prova a rafforzare controlli su importazioni agricole Mercosur; Ufficiale: stop alle endotermiche nel 2035 posticipato, spazio a e-fuel, biocarburanti e ibridi. Von der Leyen ha annunciato il rinvio a gennaio della firma del Mercosur - La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato ai leader Ue il rinvio a gennaio della firma dell'accordo commerciale Ue- ansa.it

