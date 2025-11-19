Staffetta d’emergenza | poliziotti salvano un neonato in difficoltà respiratorie

Un intervento rapido, quasi istintivo, ha permesso di salvare la vita a un neonato in gravissime condizioni. È quanto accaduto a Partinico, dove una pattuglia della Polizia di Stato ha intercettato una coppia di genitori in evidente stato di agitazione durante la perlustrazione del territorio. Tra le braccia, il loro bambino lottava per respirare. Resisi conto della situazione critica, gli agenti hanno immediatamente offerto aiuto, facendo salire la famiglia sulla loro auto privata e organizzando una vera e propria staffetta. Con i dispositivi d’emergenza attivati, la Volante ha scortato la vettura lungo le strade congestionate dal traffico, aprendo un varco fino all’ ospedale per garantire al piccolo cure immediate. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Staffetta d’emergenza: poliziotti salvano un neonato in difficoltà respiratorie

