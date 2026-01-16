Neonato in gravi difficoltà respiratorie Provvidenziale intervento dei Carabinieri

Una giovane donna dell'hinterland di Avellino ha richiesto l'intervento dei Carabinieri di Mercogliano, mentre si trovava bloccata nel traffico. In breve tempo, grazie alla prontezza delle forze dell'ordine, è stato possibile intervenire per un neonato in gravi difficoltà respiratorie, garantendo le cure necessarie e mettendo in sicurezza la situazione. Un episodio che evidenzia l'importanza della rapidità e della professionalità delle forze dell'ordine in emergenze di questo tipo.

Qualche sera fa, una giovane donna dell’hinterland del capoluogo irpino, mentre si trovava in auto bloccata nel traffico di Mercogliano, ha contattato la Centrale Operativa dei Carabinieri di Avellino segnalando che il figlio, un lattante di appena due mesi che aveva con sé, versava in gravi condizioni di salute e necessitava con urgenza di soccorso sanitario. Intuita immediatamente la situazione di estrema emergenza, l’operatore della Centrale Operativa ha provveduto ad allertare il servizio 118. Nello stesso frangente, l’autovettura con a bordo i genitori e il neonato si è fermata lungo la viabilità cittadina, dove una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino, impegnata in un servizio di controllo della circolazione stradale, è stata avvicinata dalla donna che, visibilmente scossa, chiedeva aiuto. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it © Cilentoreporter.it - Neonato in gravi difficoltà respiratorie. Provvidenziale intervento dei Carabinieri Leggi anche: Staffetta d’emergenza: poliziotti salvano un neonato in difficoltà respiratorie Leggi anche: "Botti" di Capodanno e bombole nel garage: provvidenziale l'intervento dei carabinieri Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Mercogliano, neonato in gravi difficoltà respiratorie: provvidenziale intervento dei Carabinieri - Qualche sera fa, una giovane donna dell’hinterland del capoluogo irpino, mentre si trovava in auto bloccata nel traffico di Mercogliano, ha contattato la Centrale Operativa dei Carabinieri di Avellino ... irpinianews.it

Neonato di due mesi non riesce più a respirare, i carabinieri lo portano in ospedale con la gazzella: è salvo - La vicenda a Mercogliano, nella provincia di Avellino: il bimbo e la sua famiglia erano bloccati nel traffico. fanpage.it

Mercogliano, neonato in crisi respiratoria bloccato nel traffico: così i carabinieri sono riusciti a salvarlo - Un neonato di due mesi in crisi respiratoria è stato salvato dai Carabinieri a Mercogliano grazie a un intervento tempestivo. virgilio.it

Mercogliano, neonato in gravi difficoltà respiratorie: provvidenziale intervento dei Carabinieri

“Lesioni ad un neonato durante il parto”, assolte ginecologhe ed ostetriche Assolte quattro tra ginecologhe ed ostetriche - in servizio all’ospedale San Giovanni di Dio - dall’accusa di aver provocato lesioni gravi ad un neonato durante il parto... - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.