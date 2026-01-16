Mercato immobiliare Bologna frena | vendite in crescita ma ultime tra i capoluoghi dell’Emilia-Romagna

Il mercato immobiliare a Bologna mostra una crescita moderata, con un incremento delle vendite che si conferma a livello nazionale e regionale. Tuttavia, rispetto ad altri capoluoghi dell’Emilia-Romagna, la città si posiziona ancora in seconda fila. Questo andamento riflette le dinamiche locali e le sfide specifiche del contesto bolognese, che si differenziano dalle tendenze più positive osservate in altre aree della regione.

Il mercato immobiliare residenziale continua a crescere in Italia e in Emilia-Romagna, ma Bologna resta fanalino di coda tra i capoluoghi regionali. È quanto emerge dall’analisi del Centro studi di Abitare Co. sui dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, relativi ai primi nove mesi del 2025. A livello nazionale, le compravendite di abitazioni hanno raggiunto quota 548.287, con una crescita del +9,1% rispetto allo stesso periodo del 2024. L’Emilia-Romagna fa meglio della media, segnando un +12,6% e piazzandosi al 5° posto tra le regioni italiane per incremento percentuale. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

