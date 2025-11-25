A Bologna mercato immobiliare in crescita | prezzi delle case +1,2% in un anno

Bolognatoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna vede un incremento dei prezzi delle abitazioni pari all’1,2% su base annua secondo il 3° osservatorio sul mercato immobiliare 2025 redatto da Nomisma. Il mercato residenziale bolognese, così come quello nazionale, si distingue per una crescita moderata ma costante, trainata dalla domanda. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

