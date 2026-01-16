Mercatini di Natale di Pietrarsa un bilancio da record e una serata all’insegna della solidarietà

I Mercatini di Natale di Pietrarsa si sono conclusi con un bilancio positivo, attirando numerosi visitatori tra il 29 novembre 2025 e il 6 gennaio 2026. Durante il periodo, l’evento ha rappresentato un’occasione di festa e solidarietà per la comunità locale, confermandosi come uno degli appuntamenti natalizi più apprezzati della regione. Un successo che sottolinea l’importanza di iniziative culturali e di aggregazione in questo periodo dell’anno.

Dopo il successo dei Mercatini di Natale di Pietrarsa, che tra il 29 novembre 2025 e il 6 gennaio 2026 hanno registrato 102.000 visitatori, Simone Canzano e Gianmauro Sannino, imprenditori campani e organizzatori dell’evento, hanno festeggiato il traguardo con una serata speciale dedicata al team e alla solidarietà. L’iniziativa si è svolta il 15 gennaio 2026 nell’ex Galoppatoio Reale di Portici, con l’obiettivo di rafforzare il gruppo di lavoro della settima edizione dei Mercatini e di sostenere la Fondazione Santobono Pausilipon. Durante la serata, un’asta artistica curata da Francesco Di Leva ha permesso di raccogliere 5. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

