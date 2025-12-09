Mercatini di Natale a Pietrarsa | visita a sorpresa della moglie di De Laurentiis - VIDEO

Napolitoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jacqueline De Laurentiis ai mercatini di Natale di Pietrarsa Negli spazi del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa ha preso vita infatti un autentico villaggio natalizio, un percorso immersivo tra casette in legno illuminate, installazioni artistiche, scenografie tematiche e viali panoramici. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

