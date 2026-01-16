Menzione speciale agli alunni del Convitto GB Vico dal presidente Mattarella

Il Convitto G.B. Vico di Chieti si distingue nel concorso nazionale “I giovani ricordano lo Shoah 2025-2026”, promosso dal Ministero dell’istruzione e del merito. Un riconoscimento speciale, anche a nome del presidente Mattarella, rende omaggio all’impegno degli studenti nel conservare la memoria storica e promuovere la cultura del rispetto e della tolleranza. Questa partecipazione sottolinea l’importanza dell’educazione civica e della memoria nel percorso formativo dei giovani.

Menzione speciale al Convitto G.B. Vico di Chieti nell'ambito del concorso nazionale "I giovani ricordano lo Shoah 2025-2026" promosso dal Ministero dell'istruzione e del merito. Il prossimo 27 gennaio le maestre Alessia Sciarra e Stefania Guidotti insieme a due bambini delle classi quinta A e quinta B riceveranno il riconoscimento.

