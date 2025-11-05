Quattro alunni con Mattarella | Presidente sei tu il mio idolo

"E’ stato davvero emozionante, ho detto al presidente che è il mio idolo". "Un’emozione unica, anche se io non sopporto le armi". A parlare sono i ragazzi di quarta e quinta dell’istituto comprensivo "Beniamino Gigli" di Monte Roberto che hanno vissuto da vicino un’esperienza di grande valore civico e istituzionale, accanto alle più alte cariche dello Stato. I ragazzi, accompagnati dalla dirigente Maria Nadia Gesuè hanno donato al presidente della Repubblica un quadro realizzato con i loro disegni frutto del concorso artistico dedicato al tema dell’ Unità Nazionale, delle Forze Armate e della Pace. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Quattro alunni con Mattarella: "Presidente, sei tu il mio idolo"

