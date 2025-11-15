Mattarella a Berlino il saluto del presidente tedesco | La Germania è diventata grande grazie agli immigrati italiani
«Siamo cresciuti insieme anche economicamente, non da ultimo grazie all”Accordo sul reclutamento e il collocamento dei lavoratori italiani nella Repubblica Federale di Germania’, che i nostri Paesi hanno concluso 70 anni fa, il 20 dicembre 1955. È stato un accordo rivoluzionario che ha plasmato la vita e le storie familiari di centinaia di migliaia di persone che sono arrivate in Germania dall’Italia per lavorare e vivere. Molti di loro provenivano dall’Italia meridionale, che è anche la Sua casa, Signor Presidente. Con il loro lavoro, spesso faticoso, tutte queste persone hanno dato un contributo fondamentale alla crescita economica del nostro Paese, che da tempo è diventato la casa di molti di loro e delle loro famiglie”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Scopri altri approfondimenti
Mattarella a Berlino da Steimeier, parlerà al Bundestag. Cresce l'amicizia con il presidente tedesco. Ottime relazioni tra i due. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Mattarella a Berlino da Steimeier, parlerà al Bundestag. Cresce l'amicizia con il presidente tedesco. Ottime relazioni tra i due #ANSA Vai su X
Mattarella a colloquio con Steinmeier a Palazzo Belleuve, a Berlino - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato a Palazzo Bellevue, sede della presidenza tedesca ... Segnala stream24.ilsole24ore.com
Mattarella a Berlino, incontro con Steinmeier: “Benefici da collaborazione e apertura al mondo” - Nuova visita di due giorni in Germania per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Secondo msn.com
Mattarella: da apertura al mondo vengono solo benefici - Lo ha detto il presidente della Repubblica, parlando al palazzo presidenziale di Berlino, in occasione del premio elargito insieme al presidente tedesco Frank- Lo riporta tg24.sky.it