Meloni-Takaichi regalo e selfie in stile manga

L'incontro tra Giorgia Meloni e Sanae Takaichi si è svolto a Tokyo, un giorno dopo il 49° compleanno della presidente del Consiglio italiana. Durante l'incontro, Takaichi ha fatto gli auguri a Meloni, e le due hanno scattato selfie in stile manga, simboli di un incontro tra due leader di differenti culture. Un momento di cordialità tra Italia e Giappone, segnato da gesti semplici e significativi.

AGI - L'incontro tra Giorgia Meloni e Sanae Takaichi si è svolto il giorno successivo al 49esimo compleanno della presidente del Consiglio che ha festeggiato ieri a Tokyo, e la premier giapponese ha, così, aperto il colloquio facendo gli auguri a Meloni. "È per me un grande onore che abbia festeggiato qui da noi. Insieme al popolo giapponese, desidero celebrare il compleanno di Giorgia. Tanti auguri", ha detto Takaichi. Poi la consegna di due regali: la mascotte 'Tunku Tunku' di Green Expo 2027 - che rappresenta la connessione armoniosa e la risonanza tra gli esseri umani e tutte le forme di vita - e una serie di disegnini realizzati da bambini giapponesi.

