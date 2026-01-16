Selfie per Meloni e Sanae Takaichi di fronte al grande vaso di fiori nel Palazzo del Governo a Tokyo

Il 16 gennaio 2026, a Tokyo, sono state tenute una conferenza stampa congiunta tra il presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni e la premier giapponese Sanae Takaichi. Durante l'incontro, le due leader si sono scattate un selfie davanti a un grande vaso di fiori nel Palazzo del Governo, simbolo di una collaborazione internazionale in evoluzione.

(Agenzia Vista) Roma, 16 gennaio 2026 La conferenza stampa congiunta di Meloni e la premier giapponese Takaichi a Tokyo. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev.

