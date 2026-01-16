Meloni posta foto con Takaichi stile manga

Durante la visita ufficiale a Tokyo, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha condiviso sui social una foto in stile manga insieme alla premier giapponese Sanae Takaichi. L’immagine ha suscitato interesse tra gli utenti, evidenziando un momento di cordialità tra le due leader. Oltre all’aspetto diplomatico, l’occasione ha visto anche un gesto simbolico: la consegna di una mascotte in dono, rafforzando i legami tra Italia e Giappone.

(Adnkronos) – Dalla foto in “stile manga” alla mascotte in dono. A margine della visita della presidente del Consiglio a Tokyo, c’è spazio per un siparietto tra Giorgia Meloni e la premier giapponese Sanae Takaichi. "Due Nazioni lontane, ma sempre più vicine. Amicizia e sintonia", scrive Meloni sui social, a corredo di uno scatto che ritrae le due leader sorridenti accanto alla versione manga della stessa immagine. In occasione dell’incontro, Takaichi ha omaggiato la premier italiana con la mascotte ufficiale di Expo Green 2027 (Tunku Tunku, un personaggio a forma di cuore che rappresenta la natura e la crescita) e alcuni disegni realizzati da bambini. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Violenza donne, Schlein posta foto con Meloni: svolta fondamentale Leggi anche: Camera: Gribaudo posta foto con la figlia in aula, 'asilo chiuso, primo no di Maria a Meloni' Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. A Tokyo incontro Meloni-Takaichi, segnale a Trump: ''Preoccupati da barriere al commercio”; Meloni posta foto con Takaichi stile manga; Meloni in Giappone, la premier posta foto con Takaichi stile manga e riceve in dono mascotte dell'Expo. «Amicizia e sintonia»; Meloni in Giappone, incontro con Takaichi: Crediamo molto in questa alleanza, in questa amicizia. Meloni in Giappone, la premier posta foto con Takaichi stile manga e riceve in dono mascotte dell'Expo. «Amicizia e sintonia» - A margine della visita della presidente del Consiglio a Tokyo, c’è spazio per ... msn.com

