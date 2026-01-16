Meloni-Takaichi | Italia-Giappone un' alleanza oltre la diplomazia

L'incontro tra Meloni e Takaichi rappresenta un momento importante per rafforzare i rapporti tra Italia e Giappone. Attraverso un dialogo che tocca tematiche di diplomazia, sicurezza ed economia, i due leader intendono consolidare un'alleanza strategica in un contesto internazionale in evoluzione. Questa visita sottolinea l'importanza di collaborazioni solide e durature tra i due paesi, ponendo le basi per future iniziative condivise.

AGI - Un incontro dal forte valore politico e strategico, capace di intrecciare diplomazia, sicurezza ed economia globale. Il bilaterale di oggi a Tokyo tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la premier giapponese Sanae Takaichi ha rilanciato l'asse tra Italia e Giappone, nel quadro delle celebrazioni per il 160esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi. La scelta politica di Meloni e la continuità del dialogo. Al Kantei, la residenza ufficiale della premier giapponese, la presidente del Consiglio ha subito ricordato come la presenza a Tokyo non sia frutto del caso ma di una precisa scelta politica. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Meloni-Takaichi: Italia-Giappone, un'alleanza oltre la diplomazia Leggi anche: Meloni-Takaichi: asse Italia-Giappone, un'alleanza oltre la diplomazia Leggi anche: Tra Meloni e Takaichi a Tokyo un'alleanza oltre la diplomazia: rilanciato l'asse Italia-Giappone Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Italia-Giappone, 160 anni di visione. E di futuro. Editoriale congiunto Meloni-Takaichi; Meloni incontra Takaichi: Crediamo molto nell'alleanza Italia-Giappone; Meloni in Giappone, incontro con Takaichi: Stessa visione sulle sfide globali; Meloni incontra Takaichi, crediamo molto nell'alleanza Italia-Giappone. Meloni incontra Takaichi a Tokyo: “Crediamo molto nell’alleanza Italia-Giappone” - La prima visita di un leader europeo a Sanae Takaichi coincide con l'elevazione del rapporto bilaterale italo- panorama.it

Meloni, festa di compleanno e «Tanti auguri» cantato in italiano dalla premier Takaichi alla fine del al termine del bilaterale Italia-Giappone VIDEO - «Conta sempre su di me per qualsiasi cosa tu abbia bisogno. ilgazzettino.it

Armi e terre rare, le ragioni del feeling tra Meloni e Takaichi - Tokyo vuole accelerare sulla spesa militare e ha insieme a Italia e Regno Unito un accordo per lo sviluppo di un jet di ultima generazione. editorialedomani.it

Giorgia Meloni e il selfie in stile manga con la premier giapponese Takaichi https://tg.la7.it/esteri/giorgia-meloni-selfie-manga-premier-giapponese-takaichi-16-01-2026-250984 - facebook.com facebook

Dalla space economy ai minerali critici, patto Meloni-Takaichi ilsole24ore.com/art/industria-… x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.